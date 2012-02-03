Minecraft Pocket Edition Это официальный порт игры для мобильных устройств, работающих под управлением ОС Андроид. Он максимально приближен к оригинальной ПК-версии. Скачать

Null's Brawl Новый приватный сервер известной игры Brawl Stars. Сегодня он доступен для всех желающих, так как уже прошел все стадии тестирования. Скачать

Приватный сервер Brawl Stars Единственный в мире приватный сервер для Бравл Старс от русских разработчиков. Бесконечные деньги, кристаллы и сундуки доступны всем и бесплатно. Скачать

Subway Surfers Представляем вашему вниманию классический раннер, который успел покорить огромное количество геймеров по всему миру. Сможете ли вы убежать от разъяренного охранника? Скачать