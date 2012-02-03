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Майнкрафт на Андроид
Minecraft Pocket Edition
Это официальный порт игры для мобильных устройств, работающих под управлением ОС Андроид. Он максимально приближен к оригинальной ПК-версии.
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Null's Brawl
Null's Brawl
Новый приватный сервер известной игры Brawl Stars. Сегодня он доступен для всех желающих, так как уже прошел все стадии тестирования.
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Приватный сервер Brawl Stars
Приватный сервер Brawl Stars
Единственный в мире приватный сервер для Бравл Старс от русских разработчиков. Бесконечные деньги, кристаллы и сундуки доступны всем и бесплатно.
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Subway Surfers
Subway Surfers
Представляем вашему вниманию классический раннер, который успел покорить огромное количество геймеров по всему миру. Сможете ли вы убежать от разъяренного охранника?
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Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
Вам нравится ездить по высокогорью? Тогда эта аркадная гонка от компании FingerSoft обязательно придется вам по душе.
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Игры недели
Выбор редакции:
Brawl Stars
12 сен
188
29.270
Brawl Stars

Представляем вашему вниманию захватывающий мультиплеерный шутер с видом сверху. Вам предстоит сражаться со своими противниками в режиме 3х3.

Симс Фриплей
10 сен
400
5.55.6
The Sims FreePlay

В симуляторе Симс на Андроид вы больше не будете ограничены во внутриигровых средствах. Проживите совершенно новую увлекательную жизнь прямо на экране своего смартфона или планшета.

Hungry Shark Evolution
09 сен
354
7.9.0
Hungry Shark Evolution

Хотите почувствовать себя кровожадной и прожорливой акулой? Тогда данная игра как раз для вас.

Soul Knight
03 сен
359
2.7.3
Soul Knight

Данная игра выполнена в жанре «рогалик». В ней вам предстоит исследовать подземелья и истреблять разных врагов, которые встретятся на нашем пути.

Zombie Catchers
03 сен
231
1.30.5
Zombie Catchers

В настоящее время существует множество скучных и однотипных игр, посвященных тематике зомби-апокалипсиса. Однако Zombie Catchers однозначно не является одной из них.

Last Day on Earth: Survival
03 сен
643
1.17.2
Last Day on Earth

С радостью представляем вашему вниманию многопользовательскую игру о выживании. Она сочетает в себе элементы стратегии и РПГ.

Shadow Fight 2
15 июл
534
2.6.1
Shadow Fight 2

Захватывающий файтинг, который обязательно придется по душе любителям поединков. Примите участие во множестве схваток против сил зла.

Приватный Сервер Клеш оф Кланс 2019
03 июл
396
11.446.15
Приватный сервер Clash of Clans

Представляем вашему вниманию приватный сервер для невероятно популярной игры Clash of clans. Он откроет перед вами совершенно новые игровые возможности.

Террария
04 май
351
1.3.0.7.8.1
Terraria

Данная игра для тех, кто безмерно полюбил концепцию знаменитой песочницы, но устал от мира minecraft. Terraria хоть и является аналогом известной песочницы, но способна удивить пользователей новыми приключениями, множеством интересных боссов, мобов и разных

Геометрия Даш
08 ноя
299
2.111
Geometry Dash

Перед вами веселый платформер, который точно поможет вам с интересом скоротать пару-тройку часов. Игра может похвастаться красочными уровнями, которые полны опасностей и разнообразных ловушек.

Клеш Рояль
03 окт
267
3.3.1
Clash Royale

Если вы являетесь поклонником многопользовательских стратегий, то данная игра как раз для вас. Укрепите свой замок и уничтожьте всех противников.

Хантер: Легендарный Лучник
20 сен
0
2.0.379
Хантер: Легендарный Лучник

Бесконечная война со злом длиться уже много лет и теперь на стороне людей есть герой, этот лучник способен уничтожать монстров магическими стрелами и готов победить зло.

Idle Dungeon Heroes
20 сен
0
0.84.0
Idle Dungeon Heroes

Хватит играть роль всех этих героев и помогать людям, пришло время стать владыкой подземелья и защищать свои секреты от противников.

Project RIP Mobile
20 сен
0
2.15
Project RIP Mobile

Станьте одним из членов специального отряда по уничтожению монстров, выберитесь на поверхность и уничтожьте всех, кто встанет на вашем пути.

Police Bike Mega Ramp
20 сен
0
3.0
Police Bike Mega Ramp

Любите вытворять трюки на рампе? В этой игре вы будете прыгать по рампам, огибать препятствия и всё это на настоящем полицейском байке.

Мастер Кирпича
20 сен
0
2.0.2
Мастер Кирпича - Классическое Тройное Совпадение

Отправляйтесь в увлекательное приключение по всему миру, где вас уже ожидает множества интересных головоломок.

VLC
20 сен
0
3.2.12
VLC Media Player

Уникальный мультимедийный проигрыватель с огромным функционалом, удобным интерфейсом и положительными отзывами миллионов пользователей.

Nature Strikes Back
20 сен
0
1.6.8
Nature Strikes Back

Защита башнями ещё никогда не была такой казуальной и необычной. Возглавьте армию защиты и остановите орды монстров при помощи магических существ.

Rollercoaster Tycoon Touch
20 сен
30
3.13.7
Rollercoaster Tycoon Touch

Представляем вашему вниманию легендарную игру о создании собственного парка аттракционов. Разработанная студией ATARI, она представляет собой шедевр градостроения.

Mythgard
19 сен
0
0.19.1.10
Mythgard

Станьте героем что использует силу карт для сражений, призывайте существ для атаки и защиты и прославьтесь как сильнейший призыватель.

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