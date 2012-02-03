Представляем вашему вниманию захватывающий мультиплеерный шутер с видом сверху. Вам предстоит сражаться со своими противниками в режиме 3х3.
В симуляторе Симс на Андроид вы больше не будете ограничены во внутриигровых средствах. Проживите совершенно новую увлекательную жизнь прямо на экране своего смартфона или планшета.
Хотите почувствовать себя кровожадной и прожорливой акулой? Тогда данная игра как раз для вас.
Данная игра выполнена в жанре «рогалик». В ней вам предстоит исследовать подземелья и истреблять разных врагов, которые встретятся на нашем пути.
В настоящее время существует множество скучных и однотипных игр, посвященных тематике зомби-апокалипсиса. Однако Zombie Catchers однозначно не является одной из них.
С радостью представляем вашему вниманию многопользовательскую игру о выживании. Она сочетает в себе элементы стратегии и РПГ.
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Представляем вашему вниманию приватный сервер для невероятно популярной игры Clash of clans. Он откроет перед вами совершенно новые игровые возможности.
Данная игра для тех, кто безмерно полюбил концепцию знаменитой песочницы, но устал от мира minecraft. Terraria хоть и является аналогом известной песочницы, но способна удивить пользователей новыми приключениями, множеством интересных боссов, мобов и разных
Перед вами веселый платформер, который точно поможет вам с интересом скоротать пару-тройку часов. Игра может похвастаться красочными уровнями, которые полны опасностей и разнообразных ловушек.
Если вы являетесь поклонником многопользовательских стратегий, то данная игра как раз для вас. Укрепите свой замок и уничтожьте всех противников.
Бесконечная война со злом длиться уже много лет и теперь на стороне людей есть герой, этот лучник способен уничтожать монстров магическими стрелами и готов победить зло.
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